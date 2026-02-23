americateve

Colonos israelíes incendian y vandalizan una mezquita en Cisjordania durante Ramadán

TELL, Cisjordania (AP) — Colonos israelíes vandalizaron una mezquita en la Cisjordania ocupada por Israel a primera hora del lunes, al pintar con aerosol frases ofensivas y provocar un incendio, según el Ministerio de Asuntos Religiosos de la Autoridad Palestina.

Personas revisan una zona dañada por el fuego en la mezquita Abu Bakr al-Siddiq luego que, según las autoridades palestinas, se registró un ataque de colonos israelíes en la aldea cisjordana de Tell, cerca de Nablus, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed)
Personas revisan una zona dañada por el fuego en la mezquita Abu Bakr al-Siddiq luego que, según las autoridades palestinas, se registró un ataque de colonos israelíes en la aldea cisjordana de Tell, cerca de Nablus, el lunes 23 de febrero de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed) AP

Los fieles que llegaron para las primeras oraciones del día encontraron los daños y un fuego humeante que expulsaba humo negro por la entrada de la mezquita Abu Bakr Al-Siddiq, en la localidad de Tell, cerca de Nablus, y manchó la ornamentada puerta.

“Me quedé en shock cuando abrí la puerta. El fuego había estado ardiendo aquí en la zona, el vidrio estaba roto aquí y la puerta estaba rota”, afirmó Munir Ramdan, que vive cerca.

Ramdan señaló que imágenes de cámaras de seguridad mostraron a dos personas caminando hacia la mezquita con gasolina y una lata de pintura en aerosol, y huyendo minutos después.

Los agresores pintaron grafitis que denigraban al profeta Mahoma, así como las palabras “venganza” y “price tag”. En los ataques de “price tag”, nacionalistas israelíes de línea dura atacan a palestinos y vandalizan sus propiedades en respuesta a ataques de milicianos palestinos o a lo que perciben como esfuerzos de las autoridades israelíes por limitar la actividad de los asentamientos.

El Ministerio indicó que colonos vandalizaron o atacaron 45 mezquitas en Cisjordania el año pasado.

El incidente más reciente ocurrió cuando los musulmanes observan el mes sagrado del Ramadán.

“La provocación va dirigida especialmente a la persona que está ayunando, porque estás ayunando y entrando en un mes de misericordia y perdón de Dios. Entonces les gusta provocarte con palabras. No es que te estén atacando personalmente, están atacando tu religión, la fe islámica”, dijo Salem Ishtayeh, residente de Tell.

El ejército israelí y la policía informaron que respondieron al incidente y que estaban buscando a sospechosos. El ejército señaló que “condena enérgicamente” el daño causado a instituciones religiosas.

Palestinos y grupos de derechos humanos sostienen que las autoridades israelíes, de manera habitual, no procesan a colonos ni los hacen rendir cuentas por la violencia.

Ha habido un reciente repunte de la violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania. La semana pasada, colonos mataron al palestino-estadounidense Nasrallah Abu Siyam.

Según información difundida por el ejército de Israel el mes pasado, hubo 867 ataques de colonos contra palestinos y fuerzas de seguridad en 2025, un aumento del 27% respecto de 2024.

La cantidad de ataques graves de colonos, incluidos tiroteos, incendios provocados y otros delitos violentos, ha aumentado de forma pronunciada cada año desde que el político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir —quien durante su carrera como abogado defendió a judíos que atacaron a palestinos— se convirtió en ministro de Seguridad Nacional. El número de ataques graves aumentó de 54 en 2023 a 83 en 2024 y 128 en 2025.

___

Lidman reportó desde Tel Aviv, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

