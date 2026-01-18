Colonos israelíes atacan viviendas en Cisjordania

En el video, con marca de tiempo alrededor de las 10 p.m. del sábado, varias estructuras en el pueblo se incendian mientras el sonido de disparos, gritos y ladridos resuena en el fondo. En un momento del video, los incendios crecen tanto que iluminan a los grupos de colonos, vestidos de negro, deambulando libremente por el pueblo.

También el domingo, al menos cuatro países más dijeron que habían sido invitados a unirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, el organismo internacional que se espera supervise su plan de alto al fuego en Gaza y quizás otras resoluciones de conflictos.

Mientras tanto, un ministro del gabinete israelí dijo que había ordenado desconectar el agua y la electricidad de las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, o UNRWA. Es la última acción en la campaña de larga duración de Israel para cerrar la agencia. UNRWA teme que el cierre pueda obstaculizar su trabajo en Jerusalén este.

Las imágenes obtenidas por la AP mostraron el momento en que docenas de colonos descendieron sobre la pequeña aldea beduina de Khirbet al-Sidra, al norte de Jerusalén, atacando a palestinos y activistas internacionales y quemando autos y casas, según la gobernación de Jerusalén de la Autoridad Palestina, que monitorea los asuntos palestinos en el área.

Ocho casas y al menos dos autos fueron incendiados en el ataque, dice el comunicado.

El ejército de Israel informó que los soldados enviados al pueblo encontraron un vehículo israelí con garrotes en su interior. Indicó que palestinos, israelíes y extranjeros resultaron heridos, y las tropas estaban buscando en el área para realizar arrestos. Hasta la tarde del domingo, no se habían reportado arrestos.

Este fue el último asalto en el tenso territorio mientras la violencia de los colonos aumenta en los últimos meses.

Alrededor de 500.000 israelíes se han asentado en Cisjordania desde que Israel capturó el territorio, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Su presencia es vista por la mayoría de la comunidad internacional como ilegal y un gran obstáculo para la paz.

Los palestinos buscan las tres áreas para un futuro estado. Israel ha tratado de minimizar la violencia como obra de una pequeña minoría radical. Pero el gobierno de extrema derecha de Israel, dominado por colonos y sus partidarios, ha hecho poco para detener los ataques.

Invitaciones a la Junta de Paz

Jordania, Grecia, Chipre y Pakistán anunciaron el domingo que habían recibido invitaciones para la Junta de Paz de Trump. Albania, Egipto, Paraguay, Argentina y Turquía ya habían dicho que fueron invitados.

La junta, compuesta por líderes mundiales, fue vista inicialmente como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Ahora está tomando forma con ambiciones de tener un mandato mucho más amplio para abordar otras crisis globales, potencialmente rivalizando con las Naciones Unidas.

Estados Unidos aún no ha anunciado la lista oficial de miembros. En cartas enviadas el viernes a varios líderes mundiales invitándolos a ser "miembros fundadores" de la junta, Trump dice que el organismo "emprenderá un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales".

Un funcionario estadounidense dijo que no hay requisito de contribuir dinero para unirse a la Junta de Paz, pero confirmó que una contribución de 1.000 millones de dólares asegura una membresía permanente, en lugar de un nombramiento de tres años. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre la carta, que no ha sido hecha pública, y declaró que el dinero recaudado se destinaría a la reconstrucción de Gaza.

Israel toma medidas contra UNRWA

El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, anunció en X el domingo que había emitido avisos formales para desconectar el agua y la electricidad de las instalaciones pertenecientes a UNRWA.

La agencia de la ONU indicó en X que el cierre podría entrar en vigor en dos semanas. Esto ocurre después de que el parlamento de Israel en diciembre aprobara una ley para cortar el suministro de electricidad y agua a las instalaciones.

La prohibición anterior ya ha cerrado muchos de los servicios de UNRWA en Jerusalén Este, aunque continúa operando un centro de formación profesional en Jerusalén este.

La agencia proporciona ayuda y servicios, incluidos salud y educación, a alrededor de 2,5 millones de refugiados palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, así como a tres millones más en Siria, Jordania y Líbano.

A principios del año pasado, Israel prohibió a la agencia operar en su territorio. La prohibición siguió a meses de ataques a la agencia por parte de Israel, que dice que está profundamente infiltrada por Hamás. UNRWA rechaza esa acusación.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josef Federman en Jerusalén, Samy Magdy en El Cairo, Zana Cimili en Pristina, Kosovo; Munir Ahmed in Islamabad y Joshua Boak en West Palm Beach, Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP