americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colonia somete 1-0 a Wolfsburgo y rompe racha de 13 partidos sin dejar su portería a cero

COLONIA, Alemania (AP) — Colonia venció el viernes 1-0 a Wolfsburgo y puso fin a una racha de 13 partidos sin dejar su portería a cero en la Bundesliga.

Linton Maina del Colonia celebra tras anotar ante el Wolfsburg en la Bundesliga el viernes 30 de enero del 2026. (Marius Becker/dpa via AP)
Linton Maina del Colonia celebra tras anotar ante el Wolfsburg en la Bundesliga el viernes 30 de enero del 2026. (Marius Becker/dpa via AP) AP

Linton Maina anotó el gol de la victoria a los 29 minutos con un disparo de zurda desde el borde del área, celebrando en gran forma su partido número 100 en la primera división de Alemania.

Fue la primera victoria de Colonia sobre Wolfsburgo en la Bundesliga desde septiembre de 2022 y el primer triunfo en casa sobre Wolfsburgo desde enero de 2020.

Colonia subió ó al noveno lugar en la clasificación, un impulso antes de una difícil serie de seis partidos en los que enfrentará a cuatro de los cinco primeros de la tabla.

Wolfsburgo marcha en el 12do lugar, apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacados del día

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter