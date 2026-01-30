Colonia somete 1-0 a Wolfsburgo y rompe racha de 13 partidos sin dejar su portería a cero

Compartir en:









Linton Maina del Colonia celebra tras anotar ante el Wolfsburg en la Bundesliga el viernes 30 de enero del 2026. (Marius Becker/dpa via AP) AP

Linton Maina anotó el gol de la victoria a los 29 minutos con un disparo de zurda desde el borde del área, celebrando en gran forma su partido número 100 en la primera división de Alemania.

Fue la primera victoria de Colonia sobre Wolfsburgo en la Bundesliga desde septiembre de 2022 y el primer triunfo en casa sobre Wolfsburgo desde enero de 2020.

Colonia subió ó al noveno lugar en la clasificación, un impulso antes de una difícil serie de seis partidos en los que enfrentará a cuatro de los cinco primeros de la tabla.

Wolfsburgo marcha en el 12do lugar, apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

FUENTE: AP