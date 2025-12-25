americateve

Colombiano Rodríguez guía a Charros a triunfo soibre Algodoneros en México

El colombiano Reynaldo Rodríguez brilló con el bate el jueves y los vigentes campeones Charros de Jalisco se declararon listos para defender su título, ya clasificados a la postemporada, en la recta final de la campaña regular regular de la Liga Mexicana del Pacífico.

Rodríguez bateó de 4-4 con un doble y tres carreras remolcadas, y Julián Ornelas se fue de 4-1 con un doble y dos impulsadas.

En Los Mochis, Nick Williams aportó un sencillo con un toque de pelota para empujar la carrera de la diferencia en la parte baja del octavo episodio, y los Cañeros de Los Mochis derrotaron 6-5 a los Jaguares de Nayarit para romperles una racha de seis victorias.

Los Yaquis de Ciudad Obregón ganaron en caasa 4-3 a los Venados de Mazatlán, para complicarles sus posibilidades de avanzar a la postemporada. Víctor Márquez conectó un sencillo remolcador en el séptimo capítulo para romper el empate.

En Culiacán, Gilberto Vizcarra bateó de 5-2 con un doble y tres carreras remolcadas mientras que Raudy Read y Estevan Florial conectaron jonrones solitarios, para conducir a las Águilas de Mexicali a una victoria por 10-5 sobre los Tomateros locales.

_____

FUENTE: AP

