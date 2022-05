Sebastián Yatra habló sobre su supuesto video íntimo

Si fuera cierto, desgraciadamente no sería la primera vez que se hackea el móvil de una celebrity para conseguir imágenes o vídeos íntimos. Aunque sería, eso sí, de los primeros hombres a los que se lo hacen. Sin embargo, y debido a que multitud de fans de Sebastián Yatra estaban preguntándole directamente, él ha preferido dejar más o menos clara la cuestión de que no, no es él quien protagoniza un vídeo casero subido de tono que está circulando por redes.