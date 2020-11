Migración Colombia advierte que niñas venezolanas están en riesgo de trata y explotación

Bermúdez explicó que con el pasar de los meses durante la pandemia, las familias han llegado para quedarse bajo condiciones realmente precarias. En pobreza, sin vivienda y sin comida.

“Eso quiere decir que hay una ciudad dentro de la otra. Eso nos obliga a que tengamos que trabajar más, porque con los mismos recursos, con la misma infraestructura que tenemos, tenemos que cubrir una población que ha llegado a quedarse en nuestra ciudad”, dijo.

En este punto, indicó que para su administración es una prioridad garantizar atención integral tanto para niños venezolanos retornados como para niños colombianos y pidió apoyo a organismos nacionales e internacionales para poder cumplir con esta promesa.

De acuerdo con los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la población de refugiados y migrantes venezolanos en La Guajira excede los 155 mil habitantes, lo que equivale a 16% de la población total de la ciudad.

No obstante, la Acnur teme que sean más debido a la condición fronteriza de estas ciudades y los pasos ilegales. Hasta ahora, se estima que existen cerca de 180 trochas en la zona fronteriza por donde cruzan personas todos los días.

De esta manera, Migración Colombia indicó que con los decretos de cuarentena, el aumento en la violencia y el cierre de la frontera, los casos de violencia de género, trata de personas y explotación infantil aumentan con mayor intensidad.

Susana Fadallath, de Enlace Institucional de la Mujer aseguró que “ha habido un aumento de violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual…”

“… muchas mujeres quedaron confinadas con sus agresores y tenían menos acceso a la justicia. Muchas de ellas no cuentan con los medios para poder denunciar a través de la virtualidad y también que no podían salir”, concluyó.

A su vez, Migración Colombia advirtió sobre el aumento de tráfico de drogas, criminalidad y redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Ya del otro lado hacia Venezuela hay una fuerte presencia criminal. Por eso, el llamado que hemos hecho a la población migrante es a no exponerse, a no pasar por los pasos irregulares para no ver comprometida su vida. Sabemos que hay una fuerte presencia del ELN en este caso y lo que no queremos son historias tristes de personas que se expongan, peor aún con sus familias”, sentenció Juan Francisco Espinosa Palacio, director general de Migración Colombia.

Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito indican que en los primeros cuatro meses de 2020 se reconocieron más víctimas de trata transnacional, un 20% más alto que en años anteriores. La mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres jóvenes, entre los 10 y 30 años.