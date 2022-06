Colombia: Petro y Uribe se reúnen pese a hondas diferencias

“Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro en su primer discurso tras ganar las elecciones con el 50,4% de los votos y prometer que gobernaría también para la mitad del país que no lo prefirió en las urnas y votó por el magnate de bienes raíces Rodolfo Hernández.