Autoridades de Migración de Colombia retienen salvoconducto de periodista cubana Yailén Insua Alarcón

“Me encuentro aquí en Inmigración Colombia después de que un juez dictó una orden para que nos entreguen los salvoconductos, pero mi abogado está aquí afuera con la orden del juez en la mano y no lo dejan pasar. Estamos aquí en inmigración esperando que se haga justicia, pero no nos acaban de aceptar la orden, no nos dejan movernos. Estamos aquí en Inmigración esperando el salvoconducto que pareciera no va a llegar nunca”, explicó la cubana al medio independiente.

El abogado dejó claro que, en respuesta a esa situación, el juzgado que emitió el salvoconducto en favor de Insua y su esposo “va a compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación si no se da cumplimiento al fallo”.

El pasado martes Yailén Insua Alarcón y su esposo, de su esposo, Boris Luis Llamo, solicitaron asilo político en Colombia luego de que representantes de la aerolínea Avianca le aseguraran que Nicaragua, destino final de su viaje, no le permitiría la entrada por supuestos problemas con el test PCR presentado por Llamo.

“No se me permitió volar en el avión con mi PCR, que era el mismo PCR con que había salido de Cuba. No entiendo cómo me dejaron salir en un lado y en otro no. El problema es que el gobierno de Nicaragua no me permitió acceder”, sostuvo la cubana en un video difundido por diferentes medios de prensa.

La periodista señala que el verdadero motivo de la negativa de entrada a Nicaragua son políticos, ya que sobre ella, supuestamente, pesaba una prohibición de salida del país, una decisión que habría obedecido a su separación de los medios oficiales cubanos en el año 2017.

