americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia y Clan del Golfo renudan diálogo tras suspensión por acuerdo entre Petro y Trump

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano y el cártel Clan del Golfo anunciaron el martes la reanudación de las conversaciones que buscan su desmovilización, luego de que el grupo ilegal las suspendiera provisionalmente el 4 de febrero en reproche por el anuncio gubernamental de que se comprometía a “neutralizar” a su principal cabecilla.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una rueda de prensa en la embajada colombiana en Washington, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/José Luis Magana)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una rueda de prensa en la embajada colombiana en Washington, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/José Luis Magana) AP

Por medio de un comunicado conjunto indicaron que se daba por “superada” la suspensión de la conversación, luego de reunirse en Bogotá el 9 de febrero por invitación de los países mediadores en la mesa de diálogo Qatar, España, Noruega y Suiza, así como por la de la Organización de los Estados Americanos y la iglesia Católica.

El Clan del Golfo, el mayor cártel del drogas del país, había suspendido las conversaciones que avanzaban desde septiembre luego de que el gobierno colombiano anunciara que se comprometió con Estados Unidos a ubicar y “neutralizar” a tres grandes cabecillas de grupos armados, incluyendo a su máximo cabecilla Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”.

El Clan del Golfo —que también se autodenomina Ejército Gaitanista Colombia— dijo que de ser cierto sería un “atentado contra la buena fe y los compromisos” hasta ahora alcanzados en Qatar, donde se han dado las rondas de negociación para buscar su desmovilización.

El comunicado que levanta la suspensión de los diálogos no indica si el gobierno cedió en desistir de las operaciones contra alias “Chiquito Malo” o si hubo algún otro tipo de acuerdo.

Se limita a indicar que durante la reunión en Bogotá se acordaron “compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”.

El Clan del Golfo opera en más de una tercera parte del país, según la estatal Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que está integrado por entre 6.000 y 9.000 armados.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter