Colombia: Sospechosos en homicidio de fiscal aceptan cargos

BOGOTÁ (AP) — Cuatro sospechosos del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci aceptaron cargos el lunes ante un juez de Colombia, asumiendo su participación en ese crimen, indicó a The Associated Press un funcionario de la fiscalía que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.