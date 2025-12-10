Colombia registra 69 homicidios de defensores de DDHH en lo que va del año, dice la ONU

La cifra de homicidios podría ser mayor dado que la ONU recibió alegaciones de 198 casos, de los cuales 69 han sido verificados y 61 están en proceso de verificación, detalló la oficina en Colombia en un informe en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La gran mayoría de las víctimas fueron hombres, en 60 de los casos, seguido de ocho mujeres y una persona LGBTIQ+.

En 2024 la ONU verificó 89 casos en los que los defensores de derechos humanos murieron por ejercer su labor, mientras que en 33 casos verificó que se trataba de un defensor, pero no pudo determinar si fue asesinado por ejercer su labor.

El asesinato de defensores —especialmente indígenas, afrodescendientes, campesinos y del medioambiente— ha sido una preocupación en los últimos años pese a que el país firmó un histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Otros grupos armados ilegales —incluidas disidencias de las FARC— cooptaron los territorios que abandonó la antigua guerrilla para disputar su control por ser usualmente estratégicos para las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

“Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales han afianzado su presencia territorial y han empleado estrategias violentas de control social y territorial sobre la población civil, así como sobre organizaciones étnico-territoriales y de base”, advirtió la ONU en el informe.

Los grupos armados ilegales son en mayor medida los señalados como responsables de los asesinatos de defensores, según la fiscalía. Sin embargo, gran parte de las investigaciones que ha adelantado la fiscalía desde 2016 no han derivado en una sentencia contra los perpetradores.

La ONU también manifestó su preocupación por la violencia asociada al proceso electoral que se adelanta en el país, que escogerá congresistas y un nuevo presidente en marzo y mayo de 2026, respectivamente.

Hasta noviembre la ONU documentó 18 casos de homicidios de líderes políticos, incluido el del precandidato presidencial y senador conservador Miguel Uribe Turbay que estremeció al país, que no registraba un magnicidio de un candidato presidencial desde 1990.

