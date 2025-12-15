americateve

Colombia: principal partido opositor a Petro elige candidata presidencial

BOGOTÁ (AP) — El principal partido opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro eligió el lunes a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para que lo represente en los comicios de mayo de 2026, en busca de devolver el poder a la derecha.

Valencia, senadora desde 2014, fue la elegida entre una baraja de senadores del Centro Democrático que incluyó María Fernanda Cabal y Paola Holguín, las tres políticas de larga trayectoria en el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010.

“Honraremos el legado del presidente Uribe... (soy) la más leal de sus soldados, la más comprometida por su visión de país, pero sobre todo la más amante de Colombia”, aseguró Valencia al celebrar durante el anuncio público en Bogotá.

El senador Miguel Uribe Turbay también compitió para ser el candidato del partido hasta que el 7 de junio de este año fue atacado a tiros en un mitín como parte de su campaña electoral. Casi dos meses después de estar en estado crítico, falleció en una clínica de Bogotá, lo que marcó el primer magnicidio de un aspirante presidencial en Colombia en los últimos 30 años.

“El Centro Democrático reitera que el sacrificio de Miguel Uribe Turbay y de su familia no será en vano y que su causa por un país más seguro, libre y próspero seguirá siendo una bandera irrenunciable del partido”, aseguró el partido en un comunicado.

Tras la muerte de Uribe Turbay, su padre Miguel Uribe Londoño, lo reemplazó en la aspiración presidencial. Sin embargo, desistió de su postulación luego de que el Centro Democrático lo apartara de la lista de precandidatos.

El partido explicó que Valencia fue escogida luego de que dos firmas especializadas realizaran un estudio cuantitativo con entrevistas en todo el país y consultas a 5.000 militantes del Centro Democrático.

La campaña presidencial en Colombia aún se encuentra en una etapa temprana, con decenas de precandidatos presidenciales que han buscado avales de partidos políticos o recogido miles de firmas de ciudadanos para inscribirse como independientes.

La coalición de izquierda que lidera Petro, primer presidente de izquierda en el país, eligió como su precandidato al senador Iván Cepeda, uno de los más férreos opositores de Uribe Vélez.

FUENTE: AP

