Colombia pide apoyo para sustituir coca y perseguir capos en comisión de estupefacientes de ONU

“Podríamos en concreto pedirle al mundo, los necesitamos, que nos permitan fortalecer algo que está haciendo en mi gobierno una verdadera revolución en el tema de cómo afrontar los cultivos de hoja de coca... estamos sustituyendo voluntariamente”, aseguró Petro al intervenir en la sesión de la comisión de la ONU que se reunió en Viena.

Petro ofrece a los campesinos que cultivan hojas de coca —la materia prima con la que se elabora la cocaína— erradicarlas manualmente y pasar a la legalidad con programas gubernamentales. Su gobierno calcula que 30.000 hectáreas están en proceso de ser erradicadas voluntariamente, mientras que ha disminuido medidas más agresivas como la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

“Los productores de hoja de coca son campesinos excluidos de la riqueza y de la tierra”, aseguró Petro, quien considera que darles tierra fértil y mecanismos para que vendan productos legales puede resultar más eficaz que rociar los cultivos con el polémico herbicida glifosato.

La sustitución de cultivos ilícitos no es una idea nueva en Colombia; distintos gobiernos lo han intentado, especialmente desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Ante el principal organismo de las Naciones Unidas para la formulación de políticas contra las drogas, Petro recordó que el año pasado Estados Unidos descertificó a Colombia en el cumplimiento del control de estupefacientes y además, sancionó al país al señalar, sin pruebas, que tiene vínculos con el narcotráfico.

“Estoy en la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Me acusaron de ser aliado de los narcos en el momento en que más cocaína incautamos en Colombia, llegamos a 3.300 toneladas, en el momento en que comenzaron a descender los cultivos de hoja de coca”, aseguró Petro.

Colombia alcanzó niveles récord de cultivos de hojas de coca con 253.000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sin embargo, Petro ha reprochado supuestos problemas en la metodología de la ONU.

Petro ha sostenido que durante su gobierno la nueva producción de coca disminuyó en un 56% y que los cultivadores abandonaron miles de hectáreas de hoja de coca. Mientras, sigue pendiente la publicación del nuevo informe de la ONU que reporta la situación de cultivos ilícitos en 2024.

Mafias más peligrosas que Escobar

Petro dijo además que para combatir el narcotráfico, el gobierno se enfrenta a mafias transnacionales y que los grandes capos viven fuera de Colombia en ciudades de lujo.

“Las mafias de Pablo Escobar eran niños jugando comparados con las mafias de hoy, que son multinacionales que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses, colombianos”, explicó.

El mandatario reprochó que actualmente los grandes capos siguen libres, mientras son perseguidos los pequeños cultivadores de hoja de coca en Colombia, y señaló que para que sean capturados “tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades de lujo del planeta”.

Apuntó que operativos de ese calibre no se pueden realizar sin decisión política e instó a que en vez de “golpear a un campesino sin tierra” las acciones se dirijan contra los principales jefes de ese mundo delictivo.

FUENTE: AP