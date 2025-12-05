americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia no se confía, pese a sorteo favorable para el Mundial 2026

BOGOTÁ (AP) — Cuando el sorteo para la Copa del Mundo de 2026 colocó a Colombia en el Grupo K en el que se enfrentará con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, más de un hincha de la Tricolor esbozó una sonrisa.

Carlos Rodríguez, hincha de la selección de Colombia, reacciona durante la realización del sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Fort Worth, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Carlos Rodríguez, hincha de la selección de Colombia, reacciona durante la realización del sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Fort Worth, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Pero, a diferencia de los aficionados, en el seno del seleccionado colombiano se eligió la prudencia ante la suerte que se repartió el viernes en Washington, para el campeonato que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“En los sorteos hay un poco de azar”, comentó el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo. “Nos tocó un gran equipo como Portugal, uno de los mejores del mundo en este momento, pero nos gusta competir y enfrentarnos a este tipo de selecciones”.

Colombia irá de la mano de su capitán James Rodríguez, quien a sus 34 años disputará su tercer Mundial, luego de brillar en Brasil 2014, donde finalizó como máximo artillero con seis goles. En Rusia 2018, una lesión solo le permitió disputar tres encuentros, mientras en Qatar 2022 no lograron superar las eliminatorias sudamericanas.

Todos los oponentes son inéditos en competiciones oficiales para Colombia.

El enfrentamiento entre Colombia y Portugal será en la tercera fecha del grupo y pondrá frente a frente a James con Cristiano Ronaldo, con quien compartió en el Real Madrid entre 2014 y 2017.

“Jugar el Mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces más mayor porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todo el mundo”, indicó James, quien suma 122 partidos y 31 dianas con la selección. “Estoy con muy buenas vibras para esta Copa del Mundo, y todo el país también. Vamos todos por el mismo camino, y todos lo que estamos dentro sentimos eso”.

Colombia, que por situarse en el puesto 13 del ranking FIFA estuvo en el Bombo 2 del sorteo, debutará el 17 de junio del próximo año contra Uzbekistán, 50 en el listado.

“Uzbekistán es una de las selecciones que en esa parte del mundo viene haciendo las cosas bien”, comentó el arquero David Ospina, que irá por tercera vez a la Copa del Mundo. “Lo importante es estar bien en los clubes para llegar en un óptimo estado al Mundial”.

Tras el debut ante Uzbekistán, el calendario de Colombia continuará el 23 con el vencedor de la repesca entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, que se conocerá el 31 de marzo.

“Nos tocó un cabeza de serie impresionante, un gran equipo como Portugal. La idea es llegar al tercer partido ya clasificados, para poder hacer cambios y darles a minutos a los jugadores que no hayan visto acción”, puntualizó Lorenzo.

El choque contra Portugal, fijado para el 27 de junio, no solo será el más complicado en teoría para los cafeteros, sino que podría ser decisivo para las posiciones finales del grupo.

“Portugal viene haciendo las cosas bien, de la mano de un jugador histórico como Cristiano Ronaldo”, reconoció Ospina.

Con el impacto del delantero Luis Díaz, quien registra 12 dianas y seis asistencias en sus primeros meses con el Bayern Múnich, Colombia aspira igualar su mejor actuación cuando alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

“Se ha armado un grupo maravilloso y hemos cumplido con la promesa de regresar a Colombia a una cita mundialista”, analizó Lorenzo. “Contentos por estar aquí, ahora vamos a prepararnos lo mejor posible. Trataremos de llegar bien a junio. En los mundiales todo depende de cómo lleguemos nosotros”.

Con miras a la preparación para la cita mundialista, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, informó que Francia y Croacia están en su agenda para ser los rivales en los partidos de fogueo para la fecha FIFA de marzo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter