americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia implementa aranceles del 30% a productos procedentes de Ecuador

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano publicó el martes un decreto con el que entran en vigor aranceles del 30% sobre más de 70 productos procedentes de Ecuador, intensificando las tensiones comerciales entre las naciones vecinas.

Los aranceles colombianos abarcan alimentos como el arroz, frutos secos, plátano, además de artículos industriales y químicos como tubos de aluminio y desinfectantes.

El gobierno colombiano anunció el gravamen hace dos semanas en respuesta al arancel del 30% que ordenó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 1 de febrero sobre las importaciones procedentes de Colombia, en lo que llamó una “tasa de seguridad” después de reclamar la presunta falta de eficacia por parte de Colombia en el combate a la delincuencia en la frontera común.

Ecuador también argumentó un déficit comercial de alrededor de 850 millones de dólares con Colombia.

La tensión comercial no se ha resuelto por la vía diplomática y Colombia presentó un recurso ante la Comunidad Andina para que se inicie una investigación sobre Ecuador, al considerar que los aranceles representan una restricción al comercio intrasubregional.

Además de los aranceles, Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Por su parte, Ecuador elevó el costo del transporte de crudo para Colombia en un 900%.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter