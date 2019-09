Colombia: ilesa tras ataque directora Unidad de Protección

El director de la Unidad de Protección, Pablo Elías González, dijo a la local Bluradio que “gracias a la rápida acción de la conductora y a una habilidosa maniobra, lograron golpear el vehículo del pistolero impidiendo que les dispara y así lograron escapar”. El intento de ataque se produjo norte de Cali, en el suroeste del país.

De inmediato se convocó a una reunión con autoridades de la zona para evaluar los posibles móviles y autores del hecho.

La policía metropolitana de Cali no descartó un intento de hurto pero indicó que hasta que no se realicen las investigaciones de rigor y se verifican las cámaras de seguridad no confirmará los móviles del ataque.

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad nacional encargado de desarrollar estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e implementar medidas de protección para individuos y grupos amenazados.