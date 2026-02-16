americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia identifica los restos del cura guerrillero Camilo Torres a 60 años de su muerte

BOGOTÁ (AP) — La unidad que busca a los miles de desaparecidos en el largo conflicto colombiano anunció el lunes la identificación de los restos del sacerdote guerrillero Camilo Torres, justo cuando se cumplen seis décadas desde su muerte en un combate entre el ejército y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

“Los hallazgos forenses interdisciplinarios han podido confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga en el 2024 corresponden efectivamente al padre Camilo Torres”, indicó a la prensa Luz Janeth Forero, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Indicó que la entrega de los restos tuvo lugar la víspera “en las instalaciones del nivel central de la unidad de búsqueda, en un acto de absoluta intimidad, reserva, dignificación y memoria”.

Torres era un sacerdote de origen burgués que abogaba por la defensa de los pobres y decidió tomar las armas e incorporarse a la guerrilla en 1965. Pocos meses después, el 15 de febrero de 1966, falleció en su primer combate contra el ejército.

Desde entonces, el paradero de sus restos fue un misterio mientras que el ELN continuaba en armas reivindicando a Torres como un “héroe inmortal", al ser un grupo insurgente fundado en 1964 con influencia de la revolución cubana y la teología de la liberación, la opción sacerdotal por los pobres.

Forero detalló que se analizó la versión de una fuente militar que, en entrevista hace 20 años, dijo que el cuerpo de Torres fue trasladado y depositado en un cementerio de Bucaramanga, en el noreste del país. La Unidad de Búsqueda intervino el sitio en 2024 recuperando una urna que coincidía con lo descrito por el militar.

“Uno de los cuerpos encontrados al interior presentó concordancia preliminar con el perfil biológico: sexo, estatura, edad y las lesiones documentadas a través de la investigación humanitaria”, explicó Forero.

Luego esa unidad realizó una intervención en un cementerio de Bogotá para tomar muestras de familiares de Torres y cotejarlos.

En 2025 entregaron muestras de ADN a un laboratorio de Texas, Estados Unidos, que en enero pasado reportaron una “coincidencia genética del cuerpo analizado y el perfil genético de Calixto Torres”, padre del sacerdote.

La búsqueda y el hallazgo de los restos de Torres ha sido un histórico reclamo del ELN a los gobiernos de turno porque ven su rescate como un acto simbólico.

Los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del izquierdista Gustavo Petro fueron suspendidos desde hace un año, luego de una incursión violenta de la guerrilla en el noreste del país contra un bando enemigo que dejó un centenar de muertos y miles de desplazados.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter