Colombia identifica los restos del cura guerrillero Camilo Torres a 60 años de su muerte

“Los hallazgos forenses interdisciplinarios han podido confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga en el 2024 corresponden efectivamente al padre Camilo Torres”, indicó a la prensa Luz Janeth Forero, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Indicó que la entrega de los restos tuvo lugar la víspera “en las instalaciones del nivel central de la unidad de búsqueda, en un acto de absoluta intimidad, reserva, dignificación y memoria”.

Torres era un sacerdote de origen burgués que abogaba por la defensa de los pobres y decidió tomar las armas e incorporarse a la guerrilla en 1965. Pocos meses después, el 15 de febrero de 1966, falleció en su primer combate contra el ejército.

Desde entonces, el paradero de sus restos fue un misterio mientras que el ELN continuaba en armas reivindicando a Torres como un “héroe inmortal", al ser un grupo insurgente fundado en 1964 con influencia de la revolución cubana y la teología de la liberación, la opción sacerdotal por los pobres.

Forero detalló que se analizó la versión de una fuente militar que, en entrevista hace 20 años, dijo que el cuerpo de Torres fue trasladado y depositado en un cementerio de Bucaramanga, en el noreste del país. La Unidad de Búsqueda intervino el sitio en 2024 recuperando una urna que coincidía con lo descrito por el militar.

“Uno de los cuerpos encontrados al interior presentó concordancia preliminar con el perfil biológico: sexo, estatura, edad y las lesiones documentadas a través de la investigación humanitaria”, explicó Forero.

Luego esa unidad realizó una intervención en un cementerio de Bogotá para tomar muestras de familiares de Torres y cotejarlos.

En 2025 entregaron muestras de ADN a un laboratorio de Texas, Estados Unidos, que en enero pasado reportaron una “coincidencia genética del cuerpo analizado y el perfil genético de Calixto Torres”, padre del sacerdote.

La búsqueda y el hallazgo de los restos de Torres ha sido un histórico reclamo del ELN a los gobiernos de turno porque ven su rescate como un acto simbólico.

Los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del izquierdista Gustavo Petro fueron suspendidos desde hace un año, luego de una incursión violenta de la guerrilla en el noreste del país contra un bando enemigo que dejó un centenar de muertos y miles de desplazados.

FUENTE: AP