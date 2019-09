Colombia: directora Unidad de Protección ilesa tras ataque

El director de la Unidad de Protección, Pablo Elías González, dijo a la local Bluradio que “gracias a la rápida acción de la conductora y a una habilidosa maniobra, lograron golpear el vehículo del pistolero impidiendo que les dispara y así lograron escapar”.

El intento de ataque se produjo al norte de Cali, en el suroeste del país.

De inmediato se convocó a una reunión con autoridades de la zona para evaluar los posibles móviles y autores del hecho.

La policía metropolitana de Cali no descarta un intento de hurto pero indicó que hasta que no se realicen las investigaciones de rigor y se verifican las cámaras de seguridad, no se confirmarán los móviles del ataque.

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad nacional encargado de desarrollar estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades e implementar medidas de protección para individuos y grupos amenazados.

En los años 80 y 90, los sicarios en motocicleta eran utilizados como una especie de herramienta por parte del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Aquella organización criminal utilizaba motos para cometer atentados en diferentes partes del país, pero especialmente en Bogotá y Medellín.

Escobar murió al enfrentarse con las autoridades el 2 de diciembre de 1993.

De otra parte, el partido Centro Democrático denunció más tarde varias amenazas a sus candidatos a la gobernación, alcaldía y consejos de Cundinamarca, en el centro de Colombia, al parecer realizadas por disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente lideradas por el excomandante conocido como “Iván Márquez”.

Según dijo a periodistas Wilson Flórez, candidato a la gobernación de la región, las amenazas llegaron a través de WhatsApp y los mensajes señalaban que ellos son el “objetivo” de los guerrilleros.

Las autoridades están verificando la autenticidad de esos comunicados.

Flórez expresó ante la prensa su preocupación ante lo sucedido porque las campañas de su partido abarcan 116 municipios del país.

Estas presuntas amenazas y el ataque a la directora de la Unidad Nacional de Protección ocurren a poco más de una semana que Márquez anunciara el rearme de las FARC y en un contexto de crecientes denuncias de incremento en la violencia.

El pasado sábado fue asesinado Hernando Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo, en la región de Antioquia, quien era también del partido Centro Democrático.

Orley García es el sexto candidato a una alcaldía en haber sido asesinado en los últimos meses en diferentes zonas de Colombia.

La semana anterior, la candidata a la alcaldía de Suárez en el departamento colombiano del Cauca, Karina García, fue asesinada junto a otras cinco personas, incluyendo su madre, cuando se movilizaban en una camioneta por esa región

Según la Misión de Observación Electoral, un grupo en Bogotá que rastrea la violencia política, esta cifra de víctimas supera la de las últimas elecciones locales, celebradas en 2015.

En Colombia se realizarán elecciones regionales el 27 de octubre para elegir gobernadores de los 32 departamentos del país, así como diputados y casi 1.100 alcaldes municipales.