Colombia: Denuncian barreras para acceder al aborto legal

“Hay médicos con prejuicios y personas en el sistema de salud que no entienden que ahora el aborto está despenalizado y continúan perpetuando la violencia contra el cuerpo de la mujer”, señaló a The Associated Press Marwi Perdomo, de 32 años, al tiempo que sostenía un cartel con la frase: “Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de libertad”.