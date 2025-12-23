Colombia declara emergencia económica en un esfuerzo polémico por aumentar recaudación de impuestos

El presidente Gustavo Petro pronuncia un discurso durante una ceremonia policial en Bogotá, Colombia, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

El decreto que declara el estado de emergencia durante 30 días fue emitido el lunes por la noche por Petro, cuyo gobierno no logró obtener recientemente la aprobación por parte del Congreso de un nuevo proyecto de reforma tributaria que habría aumentado el presupuesto del gobierno en unos 4.000 millones de dólares en 2026, un año en el que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas.

El gasto público bajo Petro, quien fue elegido en 2022, se ha disparado hasta niveles que ahora superan el gasto durante la pandemia del COVID-19 que se produjo dos años antes, con el gobierno nacional de Colombia manejando un presupuesto de aproximadamente 134.000 millones de dólares en 2025.

El decreto señala que el gobierno necesita más recursos para pagar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir alrededor de 700 millones de dólares en infraestructura en contra de los drones que usan los grupos rebeldes.

Permite al gobierno emitir las medidas “que sean necesarias” para “conjurar la crisis” económica del país “e impedir la extensión de sus efectos.”

Las asociaciones empresariales en Colombia han sido muy críticas del decreto de emergencia, al que han descrito como una medida autoritaria diseñada para eludir la supervisión del Congreso sobre las finanzas públicas.

En un mensaje publicado el martes en la red social X, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, dijo que el decreto era un “caso flagrante de abuso del derecho” por parte de Petro y su gabinete.

La prensa colombiana se hizo eco la semana pasada del supuesto borrador del decreto que sugiere que el gobierno planea utilizar la normativa para imponer nuevos impuestos al patrimonio de empresas e individuos, así como establecer un elevado tributo a las ventas de licores, incluyendo el ron y el vino.

El gobierno aún no ha detallado los impuestos que impondría bajo la emergencia económica. Estos tendrían que anunciarse en los próximos días mediante la publicación de un nuevo decreto, emitido bajo los parámetros establecidos por la emergencia económica.

Sin embargo, muchos analistas esperan que la Corte Constitucional de Colombia anule el decreto del gobierno.

Según la ley colombiana, los estados de emergencia económica solo pueden declararse cuando existe una amenaza grave, inminente e inesperada para el orden económico de la nación.

Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, dijo a The Associated Press que será difícil para el gobierno colombiano convencer al máximo tribunal del país de que su decreto cumple con los requisitos legales.

“Esta no era una situación imprevisible… como una guerra o un desastre natural”, dijo sobre el actual déficit presupuestario de Colombia. “Desde mediados del año pasado sabíamos que estaba ocurriendo una crisis fiscal.”

FUENTE: AP