Colombia: condenan a 21 años años de prisión a partícipe del asesinato de precandidato presidencial

Katherine Andrea Martínez aceptó los cargos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación y tráfico de armas, consiguiendo una rebaja en la pena que, de lo contrario, la exponía a hasta 58 años de prisión.

Según la fiscalía, Martínez hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a delitos como homicidios selectivos y participó en la logística del ataque contra Uribe Turbay en junio del año pasado.

Uribe Turbay, conservador y opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, recibió varios tiros cuando daba un discurso de campaña en un parque del occidente de Bogotá. El menor que le disparó también aceptó su responsabilidad y recibió una sanción de siete años en un centro especial para adolescentes.

La fiscalía indica que Martínez asistió a las reuniones previas al ataque y entregó a Elder José Arteaga, alias “Chipi”, el arma de fuego que luego utilizó el menor para dispararle a Uribe Turbay. La pistola tipo Glock fue modificada para aumentar su letalidad, agregó el reporte.

Uribe Turbay falleció casi dos meses después del ataque tras permanecer en estado crítico y pronóstico neurológico reservado en una clínica de Bogotá.

Su asesinato revivió en Colombia la sombra de los magnicidios que no vivían desde la década de 1990 , cuando los cárteles del narcotráfico y grupos insurgentes secuestraban y asesinaban a altas figuras, incluidos candidatos presidenciales.

Pese a que han sido procesados autores materiales del homicidio, las autoridades no han dado con el paradero de los autores intelectuales. Una de las principales hipótesis de las autoridades es la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El abogado defensor de la familia de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, exhortó a en un comunicado a dar con los autores intelectuales, considerando que el fallo que condenó a Martínez “describe la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la organización criminal”.

FUENTE: AP