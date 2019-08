Colombia: citan a expresidente Santos por fondos Odebrecht

El Consejo indicó el martes en un comunicado de prensa que abrió una investigación “por la compulsa de copias efectuadas por la Fiscalía General de la Nación por la presunta infracción al régimen de financiación de campaña de la segunda vuelta presidencial del año 2014 del excandidato Juan Manuel Santos”.

The Associated Press trató de buscar una reacción del expresidente (2010-2018) pero no respondió su celular.

Alfonso Portela, abogado del exmandatario, señaló a la AP que hasta el momento no han sido notificados de la citación por parte de la CNE. “Esta citación como tal no la conocemos por el momento, pero la obligación de todo ciudadano colombiano es que cuando sea requerido por las autoridades, ya sean administrativas o judiciales, la obligación es cumplir y él lo hará”. Santos no se encuentra en Colombia, pero si es requerido se hará presente, se informó.

El Consejo controla las acciones de los partidos políticos colombianos y coordina los procesos electorales. Está integrado por nueve miembros elegidos por el Congreso por un periodo de cuatro años.

Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2016 Odebrecht admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en 12 países, entre ellos, Colombia.