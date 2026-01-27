americateve

Colombia califica de "agresión" aumento en la tarifa de transporte de crudo impuesto por Ecuador

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano rechazó el martes la decisión de Ecuador de aumentar en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, en medio de crecientes tensiones comerciales.

El incremento en la tasa fue anunciado la víspera por la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, que indicó a medios locales que la tarifa aumentaba de tres a 30 dólares por barril. La medida rige desde el 23 de enero, según una resolución firmada ese día.

“Esta decisión del gobierno ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos", reprochó el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma, en un comunicado.

Ecuador justificó el incremento como una medida recíproca a la decisión de Colombia de suspender indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador desde el pasado viernes.

Ecuador aumentó un 30% los aranceles para productos colombianos y Colombia respondió con un arancel equivalente para decenas de productos ecuatorianos, lo que ha generado preocupación en los empresarios de ambos países.

Los gobiernos han dicho que se mantienen abiertos al diálogo y a la búsqueda de una solución diplomática, sin que se conozca una fecha de reunión.

El presidente colombiano Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en su país, dijo el sábado estar dispuesto a dialogar, pero a condición de tratar en primer lugar una política conjunta para el control de los puertos marítimos desde donde se trafica droga.

En paralelo, Noboa anunció el lunes inversiones por 230 millones de dólares para la compra de equipamiento militar y de tecnología para combatir delitos en la frontera, dado que “otros países no muestran reciprocidad y no actúan con firmeza”, aseguró en una aparente alusión a Colombia.

El martes, en una entrevista con un medio ecuatoriano, Noboa aseguró que “el abandono de la frontera (colombiana) permitió la expansión del narcotráfico” y precisó que esta situación “obligó al Estado a invertir más recursos en la zona”.

Agregó que “no es un ataque a un país hermano” y que “hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza”.

La extensa y porosa frontera de más de 600 kilómetros entre Ecuador y Colombia ha sido usada por años por grupos armados ilegales vinculados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

FUENTE: AP

