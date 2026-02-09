Colombia atiende inundaciones por un frente frío que dejan miles de familias afectadas

“La emergencia continúa. Los organismos de socorro mantienen las evacuaciones en las zonas afectadas para proteger la vida de las familias, que es la prioridad en estos momentos”, indicó el lunes en la red social X la gobernación de Córdoba, uno de los departamentos más afectados por las lluvias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió la semana pasada de un nuevo frente frío que ingresó al mar Caribe colombiano, lo que causaría un incremento en las precipitaciones, la intensidad del viento y el oleaje.

Además de Córdoba, hay emergencias por lluvias en otros departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena y Chocó.

“El frente frío deja en Colombia 131 eventos y más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios de 16 departamentos”, indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el fin de semana.

El pasado viernes el presidente Gustavo Petro alertó que además de miles de afectados, registraron al menos 14 personas muertas por las lluvias.

El 80% del departamento de Córdoba permanece inundado desde la semana pasada por un incremento de las lluvias que ha causado aumentos en los caudales de los ríos. El gobernador cordobés, Erasmo Zuleta, dijo la víspera que más de “120.000 personas lo han perdido todo” por las inundaciones.

Imágenes de Montería, la capital de Córdoba, muestran el agua de las inundaciones cubriendo hasta la mitad de algunas casas y a sus habitantes caminando con el agua hasta las rodillas. La gobernación ha dicho que en las zonas rurales hay gran afectación para las familias que se sostienen de la agricultura y el ganado.

La UNGRD informó el lunes que envió a Córdoba 10 toneladas de ayuda humanitaria en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La entidad agregó que serán enviadas otras 11 toneladas de alimentos e insumos veterinarios para atender a los animales afectados por las inundaciones, incluyendo perros, gatos, cerdos, aves, vacas y caballos.

En Córdoba la emergencia es causada por la creciente del río Sinú, debido a las precipitaciones. El Instituto de Hidrología ha explicado que se están generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época.

