Colombia acude a la Comunidad Andina para que investigue a Ecuador por imposición de aranceles

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano presentó ante la Comunidad Andina un recurso en el que pide que se investigue a Ecuador por la imposición de un arancel del 30% para el ingreso de mercancías provenientes de Colombia, que marcó el inicio de un pulso comercial que no se ha resuelto por la vía diplomática.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirmó el martes a The Associated Press, a través de su oficina de prensa, que decidieron demandar porque el país considera que Ecuador “incumplió el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se fijó en cero el arancel para los productos comercializados entre los países miembros de la Comunidad Andina”.

El requerimiento —que ya había sido advertido por Colombia como una medida a tomar— fue presentado el 6 de febrero, pero hasta el martes fue divulgada su aceptación en la CAN en medios locales. La AP solicitó a la Comunidad Andina la confirmación de la recepción sin obtener respuesta de inmediato.

Colombia pide que la imposición unilateral de aranceles sea considerada como un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, una medida que no está permitida en las reglas de la CAN, que busca que el comercio no sea afectado por medidas de un país miembro.

La Comunidad Andina, creada en 1969, es un organismo que pretende la integración regional entre sus miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Colombia respondió imponiendo aranceles recíprocos a decenas de productos que ingresen desde Ecuador y suspendió la venta de energía eléctrica a ese país. Mientras que Ecuador elevó el costo del transporte de crudo para Colombia en un 900%.

Las cancilleres de ambos países se reunieron para intentar dirimir la tensión comercial a inicios de mes, sin alcanzar un acuerdo y teniendo como uno de sus ejes el fortalecimiento de la cooperación para enfrentar el crimen transnacional, según dijo el gobierno colombiano en su momento.

FUENTE: AP

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

