Colegio Electoral se dispone a ratificar victoria de Biden

El proceso ha atraído inusitada atención este año debido a que Trump se ha negado a reconocer los resultados y ha hecho repetidas denuncias falsas de fraude.

Biden ofrecerá una alocución televisada poco después del proceso el lunes en la noche. Trump, entretanto, se aferra a afirmación de que fue él quien ganó las elecciones. Pero más aun, ha estado tratando de socavar las funciones de Biden incluso antes de su período. Al ser preguntado al respecto en una entrevista con Foz News, Trump respondió: “Eso no es lo que me importa, lo que me importa es que el país tendrá un presidente ilegítimo, un presidente que perdió las elecciones abrumadoramente”.

Tras numerosos intentos de los republicanos de anular los resultados de las elecciones por vía judicial, que fueron desechados rápidamente por los tribunales, los republicanos intentaron persuadir a la Corte Suprema de suspender el conteo del Colegio Electoral para cuatro estados, lo que hubiera dejado en duda el resultado. El máximo tribunal rechazó esa gestión el viernes.

Biden obtuvo 306 votos electoral versus 232 para Trump. Según el sistema electoral estadounidense, se requieren 270 votos electorales para ascender a la presidencia.

En 32 estados y en el Distrito de Columbia, la ley exige que los electorales locales ratifiquen al candidato que más votos obtuvo. La Corte Suprema confirmó este sistema en julio pasado.

Los electorales casi siempre votan por el ganador en su respectivo estado porque son fieles a su partido políticos. No hay razón para pensar que será distinto este año. Entre los electores más conocidos este año están la demócrata Stacey Abrams de Georgia y la gobernadora republicana Kristi Noem de Dakota del Sur.