Colapso de puente en construcción deja varios heridos en Colombia

“Según el reporte preliminar, se registran seis personas heridas: cuatro con lesiones leves y dos con atención médica en este momento. No se reportan heridos de gravedad”, indicó en un comunicado la Gobernación de Boyacá.

El puente El Triunfo, de una longitud aproximada de 34 metros, se alzaba sobre un río y pretendía comunicar a los municipios de Moniquirá y San José de Pare. Videos compartidos por usuarios de redes sociales muestran la estructura metálica partida y parcialmente sumergida en el río.

El gobernador, Carlos Amaya, dijo en un video difundido en la red social X que enviaron una comisión técnica para verificar las causas del colapso.

Se trataba de una obra que buscaba habilitar el tránsito vehicular entre los dos municipios, luego de que en 2023 el anterior puente colapsara por la creciente del río.

“Ya se había instalado la estructura metálica... y se estaba fundiendo el concreto, básicamente la placa del puente, cuando colapsó”, explicó Amaya, sobre la emergencia actual.

El funcionario planteó que evaluarán si la emergencia fue por causa del aumento en las precipitaciones que se han registrado en los últimos días o un error en la etapa de construcción.

El país registra un aumento en las lluvias por el paso de frentes fríos que ingresaron al Caribe colombiano hace unas semanas, lo que ha ocasionado inundaciones especialmente en el norte y noroeste del país. FUENTE: AP