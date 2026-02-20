americateve

COI revisará neutralidad política de Infantino tras participación en la Junta de Paz de Trump

MILÁN (AP) — Después de que el presidente de la FIFA Gianni Infantino participara en el lanzamiento de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, la máxima dirigente del COI, Kirsty Coventry, manifestó el viernes que el organismo olímpico “examinará” su conducta.

La presidente del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla con el presidente de la FIFA y miembro COI Gianni Infantino durante la apertura de la sesión del COI antes de los Juegos Olímpicos de Invierno el martes 3 de febrero del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
La presidente del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla con el presidente de la FIFA y miembro COI Gianni Infantino durante la apertura de la sesión del COI antes de los Juegos Olímpicos de Invierno el martes 3 de febrero del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)

Infantino y Coventry figuran entre los 107 miembros actuales del Comité Olímpico Internacional, quienes están sujetos a un juramento para “actuar siempre de manera independiente de los intereses políticos”.

Trump organizó el jueves una reunión en Washington, donde Infantino firmó una alianza en nombre del organismo rector internacional del fútbol, lo que podría llevar a una inversión de 75 millones de dólares de fondos del fútbol en Gaza.

Infantino ha alineado estrechamente a la FIFA con el gobierno de Estados Unidos. El dirigente asistió a la investidura de Trump el año pasado y ha visitado la Casa Blanca y a Mar-a-Lago. Estados Unidos será coanfitrión de la próxima Copa Mundial junto con Canadá y México y que inicia el 11 de junio.

“La Carta Olímpica es muy clara sobre lo que se espera de sus miembros y vamos a investigar la supuesta firma de documentos”, declaró Coventry en su última conferencia de prensa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y añadió que no sabía que Infantino había estado “en primera línea” en el acto de la junta de paz.

“Ahora que ustedes nos lo han hecho saber”, señaló tras una segunda pregunta sobre el tema. "Lo revisaremos”.

Pero a pesar de la obligación de neutralidad política, entre los miembros del COI están el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, y a la embajadora de Arabia Saudí en Estados Unidos, la princesa Reema bint Bandar Al Saud.

También incluye a Erick Thohir, ministro de Deportes de Indonesia, país al que el COI le prohibió albergar eventos deportivos internacionales el año pasado después de negarse a dejar competir a israelíes en los campeonatos mundiales de gimnasia.

La propia Coventry fue ministra de Deportes en el gobierno de Zimbabue hasta que ganó las elecciones en marzo como la primera presidenta del COI.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

