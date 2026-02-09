COI no le permite al ucraniano Heraskevych utilizar casco en honor a atletas caídos en la guerra

El ucraniano Vladyslav Heraskevych realiza su salida en el entrenamiento del skeleton masculino con un casco honrado a atletas ucranianos caídos en la guerra durante los Juegos Olímpicos de Invierno el lunes 9 de febrero del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

El aspirante a medalla en skeleton masculino, que terminó cuarto en el campeonato mundial del año pasado, esperaba que el COI le permitiera usar el casco en la competencia de esta semana. Realizó el entrenamiento del lunes con el casco, esperando una decisión del COI sobre si se permitiría en el día de la carrera.

Recibió esa decisión el lunes por la noche. El COI dijo que no, comentó.

“No violamos ninguna regla, y debería permitirse que compita con este casco", dijo Heraskevych a The Associated Press antes de anunciar que recibió la noticia del COI. “No puedo entender cómo este casco puede herir a alguien. Es para rendir homenaje a los atletas y algunos de ellos fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso significa que son familia olímpica. Eran parte de esta familia olímpica, así que no puedo entender que encuentren una razón para no permitirlo”.

El patinador artístico Dmytro Sharpar, que fue compañero de Heraskevych en los Juegos Olímpicos de la Juventud, es una de las figuras representadas, al igual que el boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey Oleksiy Loginov y otros. Algunos, dijo, murieron en las líneas del frente; al menos uno murió mientras intentaba distribuir ayuda a otros ucranianos.

“No conocía a todos”, expresó. “Pero conocía a muchos de ellos”.

Más tarde, el COI le informó a la AP que la federación de deslizamiento de Ucrania no había pedido permiso para usar el casco. Aproximadamente una hora después, Heraskevych dijo que un representante del COI vino a decirle que el casco violaba lo que se llama la Regla 50 de la Carta Olímpica. Esa regla, en parte, establece que “no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio, sede u otra área olímpica”.

El COI no anunció su decisión el lunes por la noche. Pero horas antes dijo que estaba esperando que Ucrania pidiera permiso para usar el casco y luego evaluaría el caso.

Heraskevych no ha evitado expresar su opinión sobre la guerra; habló el otoño pasado sobre cómo a algunos atletas de Rusia se les otorgó estatus neutral para competir en estos Juegos Olímpicos.

Heraskevych, abanderado de Ucrania en la ceremonia de apertura de la semana pasada, mostró un cartel después de su cuarta y última carrera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 que decía “No a la guerra en Ucrania”. Días después de que terminaron esos Juegos, Rusia invadió su país y la guerra ha continuado desde entonces.

En ese momento, había una pregunta sobre si el COI podría considerar el acto de Heraskevych como una violación de la Regla 50. Pero el COI dijo poco después de esa carrera que no habría repercusiones por lo que hizo Heraskevych en Beijing, diciendo que fue “un llamado general a la paz”.

Heraskevych esperaba que lo mismo fuera cierto esta vez también.

“Para mí, será muy importante rendir homenaje a estos atletas”, manifestó Heraskevych. "También tenemos que mostrar el enorme precio de la libertad de Ucrania.”

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

