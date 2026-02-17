americateve

Coguionista nominado al Oscar de “Un simple accidente” sale de prisión en Irán

Mehdi Mahmoudian, el coguionista nominado al Óscar de “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”), ha sido liberado de una prisión iraní 17 días después de su detención, según informes de medios locales.

Esta imagen difundida por Neon muestra, de izquierda a derecha, Mohamad Ali Elyasmehr como Hamid, Majid Panahi como Ali y Hadis Pakbaten como Goli, en una escena de “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”). (Neon via AP)
Mahmoudian fue arrestado en Teherán poco después de firmar una declaración en la que se condenaba al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y la violenta represión del régimen contra los manifestantes. Fue liberado el martes de la prisión de Nowshahr, junto con otros dos firmantes de la declaración, Vida Rabbani y Abdollah Momeni.

No se conocían de inmediato más detalles sobre los cargos contra Mahmoudian. Los tres fueron liberados bajo fianza.

Mahmoudian está nominado a mejor guion original en los Premios de la Academia, junto con Nader Saeivar, Shadmehr Rastin y el director Jafar Panahi. La película, un drama de venganza inspirado en el propio tiempo de Panahi en la cárcel, también está nominada a mejor largometraje internacional, como candidatura presentada por Francia.

Panahi afirmó en un comunicado el martes: “Mehdi Mahmoudian, Vida Rabbani y Abdollah Momeni ejercieron pacíficamente su derecho a expresar sus opiniones, pero el régimen respondió acusándolos de ‘insultar al Líder Supremo’ y de ‘propaganda contra la República Islámica’”. “Durante años, este tipo de cargos se han utilizado como herramientas para criminalizar el pensamiento, silenciar las críticas e infundir miedo en la sociedad. Convertir un acto civil y pacífico en un caso de seguridad nacional es una señal clara de intolerancia hacia las voces independientes de los ciudadanos”.

Mahmoudian, escritor y activista político, ya había sido encarcelado en múltiples ocasiones, incluida una condena de cinco años que terminó en 2014 por cargos de “motín contra el régimen”. Panahi, quien también ha sido encarcelado y sometido a arresto domiciliario por el régimen de la República Islámica, lo conoció por primera vez en prisión.

Miles de personas murieron en las protestas nacionales del mes pasado en Irán. La presión internacional ha aumentado por la represión del régimen contra los manifestantes, incluida una protesta masiva celebrada el fin de semana en Múnich. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un cambio de régimen en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

FUENTE: AP

