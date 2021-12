Coe habla de problemas de derechos humanos en China

Associated Press

Associated Press

El anuncio se produjo luego que la Asociación de Tenis de Mujeres (WTA) suspendió los torneos en el país asiático por preocupaciones sobre Peng Shuai, la estrella china de tenis que en un mensaje en noviembre en redes sociales atribuido a ella acusó a un ex alto funcionario del gobernante Partido Comunista de violarla.

Añadió que está “opuesto filosóficamente” a los boicots en el deporte. Como corredor de medio fondo por Gran Bretaña, Coe ganó los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, afectados por un boicot iniciado por Estados Unidos. Ganó de nuevo los 1.500 metros en los juegos de 1984 en Los Ángeles, donde la Unión Soviética encabezó un boicot.

“(Los boicots) no tienden a conseguir lo que tratan”, dijo Coe. “Loas boicots diplomáticos, aunque no afectan a los deportistas, no son gestos particularmente fuertes”.