Cody Bellinger y los Yankees cierran contrato de $162,5 millones de dólares por cinco años

Compartir en:









Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo esta temporada baja cuando las partes acordaron los términos el miércoles pasado, sujeto a un examen físico exitoso. Recibe un bono por firmar de $20 millones, pagadero a la mitad el 1 de abril y el resto el 1 de agosto, y una cláusula completa de no intercambio.

Recibe un salario de $32,5 millones en cada una de las dos primeras temporadas, $25,8 millones en las dos siguientes y $25,9 millones en 2030.

Bellinger tiene el derecho de optar por salir del contrato después de las temporadas 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleve a que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de salida se trasladarán a después de las temporadas 2028 y 2029.

Dos veces All-Star adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 cuadrangulares y 55 impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó 149 partidos en el jardín y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estancia en la lista de lesionados.

Es hijo del exjugador de los Yankees Clay Bellinger.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y Jugador Más Valioso de la Nacional en 2019, Bellinger tiene un promedio de bateo de carrera de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Ganó $57,5 millones del contrato de tres años por $80 millones que alcanzó con los Cachorros antes de la temporada 2024. Bellinger rechazó una opción de $25 millones para 2026 a favor de una compra de $5 millones. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP