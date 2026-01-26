americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cody Bellinger y los Yankees cierran contrato de $162,5 millones de dólares por cinco años

NUEVA YORK (AP) — Cody Bellinger y los Yankees de Nueva York finalizaron un contrato de cinco años por $162,5 millones de dólares el lunes, manteniendo al toletero con el uniforme de rayas.

Bellinger se convirtió en el último de los principales bateadores agentes libres en llegar a un acuerdo esta temporada baja cuando las partes acordaron los términos el miércoles pasado, sujeto a un examen físico exitoso. Recibe un bono por firmar de $20 millones, pagadero a la mitad el 1 de abril y el resto el 1 de agosto, y una cláusula completa de no intercambio.

Recibe un salario de $32,5 millones en cada una de las dos primeras temporadas, $25,8 millones en las dos siguientes y $25,9 millones en 2030.

Bellinger tiene el derecho de optar por salir del contrato después de las temporadas 2027 o 2028 para convertirse nuevamente en agente libre, pero si hay una interrupción laboral que lleve a que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de salida se trasladarán a después de las temporadas 2028 y 2029.

Dos veces All-Star adquirido por los Yankees de los Cachorros de Chicago en diciembre de 2024, Bellinger bateó .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 cuadrangulares y 55 impulsadas en el Yankee Stadium. Bateador zurdo, jugó 149 partidos en el jardín y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estancia en la lista de lesionados.

Es hijo del exjugador de los Yankees Clay Bellinger.

Elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2017 y Jugador Más Valioso de la Nacional en 2019, Bellinger tiene un promedio de bateo de carrera de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Ganó $57,5 millones del contrato de tres años por $80 millones que alcanzó con los Cachorros antes de la temporada 2024. Bellinger rechazó una opción de $25 millones para 2026 a favor de una compra de $5 millones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter