Cody Bellinger vuelve a firmar con los Yankees tras larga agencia libre

Tomó más de dos meses, pero Bellinger está oficialmente de vuelta con los Yankees. El versátil jardinero habló con los medios el miércoles, dos días después de convertirse en el último de los toleteros de fuste en la agencia libre que llegó a un nuevo acuerdo al firmar un contrato de cinco años por 162,5 millones de dólares.

“Le expresé mi opinión a Scott todo el tiempo, ya fuera en cualquier ocasión diferente”, dijo Bellinger. “Definitivamente disfruté mucho mi tiempo. Me encanta jugar en Nueva York y me encanta el estadio. También dejé eso muy claro a Scott”.

El nuevo acuerdo de Bellinger con el club incluye un bono por firmar de 20 millones de dólares, la mitad se le pagará el primero de abril y el resto el primero de agosto. El contrato también incluye una cláusula para vetar canjes.

Bellinger, de 30 años, recibirá un salario de 32,5 millones de dólares en cada una de las dos primeras temporadas, 25,8 millones en las dos siguientes y 25,9 millones en 2030.

Puede optar por rescindir el contrato después de las temporadas 2027 o 2028 para convertirse en agente libre por tercera vez. Si una interrupción laboral lleva a que no se jueguen partidos en 2027, el acuerdo especifica que las opciones de salida se trasladarán a después de las temporadas e 2028 y 2029.

La segunda agencia libre de Bellinger fue un proceso mucho más arduo que la primera. Después de no recibir una oferta de los Dodgers de Los Ángeles en noviembre de 2022, acordó un contrato de un año por 17,5 millones de dólares con los Cachorros de Chicago.

“Trabajas toda tu vida prácticamente para llegar a este tipo de posición”, dijo Bellinger. “Así que quieres disfrutar del viaje y quieres entender (todo). Quieres absorber todas estas muchas cosas diferentes que te están lanzando”.

“Así que es una combinación de querer disfrutar del proceso y escuchar lo que todos tienen que decir y, en última instancia, expresar lo que realmente quieres y dónde quieres ver tu futuro”, añadió.

Los Yankees adquirieron al dos veces All-Star en diciembre de 2024, en un canje con los Cachorros, después de que Juan Soto firmara con los Mets de Nueva York. Bellinger bateó para .272 con 29 jonrones y 98 carreras impulsadas el año pasado, incluyendo .302 con 18 jonrones y 55 carreras impulsadas en el Yankee Stadium. El zurdo jugó 149 partidos en los jardines y siete en primera base en su primera temporada desde 2022 sin una estancia en la lista de lesionados.

Bellinger disputó 152 juegos la temporada pasada, la más activa desde que ganó el MVP, el Guante de Oro y el Bate de Plata con los Dodgers. También bateó para .353 contra lanzadores zurdos, .348 con corredores en posición de anotar y .304 con corredores en circulación.

Ganador del Guante de Oro en 2019, Bellinger también hizo jugadas defensivas destacadas en el jardín derecho e izquierdo.

"Puede ganar un juego de muchas maneras diferentes y eso se hizo muy evidente para nosotros", dijo el mánager Aaron Boone.

Bellinger se une a un roster mayormente intacto del año pasado cuando los Yankees ganaron 94 juegos, vencieron a los Medias Rojas en tres partidos en la serie de comodines antes de caer en la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Azulejos.

Bellinger tiene un promedio de .261 con 225 jonrones y 695 carreras impulsadas en ocho temporadas con los Dodgers de Los Ángeles (2018-22), los Cachorros (2023-24) y los Yankees.

Cobró 57,6 millones de dólares del contrato de 80 millones de dólares por tres años que pactó con los Cachorros antes de la temporada 2024. Bellinger rechazó una opción de 25 millones de dólares para 2026 a favor de una rescisión de 5 millones de dólares.

FUENTE: AP