Coco Gauff y Venus Williams podrían enfrentarse en 2da ronda del Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Coco Gauff y Venus Williams podrían enfrentarse en la segunda ronda del Abierto de Australia, más de seis años después de que chocaron por primera vez en un torneo importante.

La estadounidense Coco Gauff practica para el Abierto de Australia el jueves 15 de enero de 2026, en Melbourne (AP Foto/Mark Baker)
La estadounidense Coco Gauff practica para el Abierto de Australia el jueves 15 de enero de 2026, en Melbourne (AP Foto/Mark Baker) AP

Gauff tenía 15 años cuando venció a Williams, ganadora de siete torneos del Grand Slam, en la primera ronda de Wimbledon en 2019, en su debut en las grandes citas.

Ahora es la tercera cabeza de serie y ha ganado dos torneos importantes. Williams, de 45 años, acude con invitación al Abierto de Australia, donde juega por primera vez en cinco años.

Williams está a punto de convertirse en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal del Abierto de Australia, superando el récord previamente en manos de la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en Melbourne Park en 2015.

El sorteo para el primer torneo importante del año se realizó el jueves en Melbourne Park. El torneo comienza el domingo.

Gauff comenzará contra Kamilla Rakhimova, clasificada en el 91er sitio. Williams, ubicada en el puesto 576 y quien debutó en el Abierto de Australia en 1998 y ha llegado dos veces a la final, comenzará contra Olga Danilovic, 68va del escalafón.

Están en la misma mitad del cuadro que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien ganó títulos consecutivos del Abierto de Australia antes de perder la final del año pasado ante Madison Keys.

Sabalenka tiene un posible encuentro en la tercera ronda contra Emma Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2021.

Keys, la campeona defensora, fue sorteada en el mismo cuarto que Jessica Pegula, número seis, y Amanda Anisimova, número cuatro. Iga Świątek, segunda del mundo, está en el cuarto inferior de ese lado del cuadro y tiene un posible partido de cuarta ronda contra Naomi Osaka.

Jannik Sinner y Novak Djokovic cayeron en la misma mitad del cuadro, preparando una posible semifinal entre el campeón defensor y el ganador de 23 majors.

Carlos Alcaraz, clasificado número uno, está en el lado opuesto del cuadro a Sinner y Djokovic.

___

Tenis de AP: https://apnews.com/hub/tennis

FUENTE: AP

