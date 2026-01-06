americateve

Coco Gauff gana y da a EEUU ventaja de 1-0 sobre Grecia en cuartos de la United Cup

PERTH, Australia (AP) — Después de una derrota en individuales y un drama en las redes sociales a principios de la semana, Coco Gauff demostró todo en la cancha el miércoles en los cuartos de final de la United Cup.

Gauff venció a Maria Sakkari 6-3, 6-2 para darle a los campeones defensores, Estados Unidos, una ventaja de 1-0 sobre Grecia. Taylor Fritz tuvo la oportunidad de conseguir el pase de los estadounidenses a las semifinales en Sídney el sábado en un partido de individuales contra Stefanos Tsitsipas.

El lunes, Gauff publicó en las redes sociales justo antes de comenzar su partido de individuales, con la esperanza de agregar contexto a sus recientes comentarios sobre los fanáticos del tenis estadounidense.

El partido subsiguiente no fue bien para Gauff, clasificada número cuatro, quien perdió los primeros cinco juegos y luchó en una derrota 6-1, 6-7 (3), 6-0 ante la número 42 Jessica Bouzas Maneiro. Pero Fritz ganó su partido de individuales y Gauff y Christian Harrison se combinaron en dobles mixtos para asegurar el primer lugar en el Grupo A y llevar a los estadounidenses a los cuartos de final.

"Creo que hoy golpee bien la pelota, y cuando eso sucede, mi movimiento en la cancha también es bueno. Usualmente sé que va a ser un buen día", dijo Gauff el miércoles.

En un cuarto de final nocturno en Perth, Stan Wawrinka, jugando en su gira de despedida este año antes de retirarse, estaba programado para liderar a Suiza contra Argentina.

En Sídney, Hubert Hurkacz e Iga Świątek salieron victoriosos en sus partidos de individuales para darle a Polonia una ventaja ganadora de 2-0 sobre Países Bajos y un lugar en los cuartos de final del Grupo F.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

