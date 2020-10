Sobredosis de drogas es la causa de muerte del famoso DJ Erick Morillo

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade dio a conocer los resultados el martes, confirmando que el hombre de 49 años murió por una sobredosis de varios narcóticos, incluida la cocaína.

Los oficiales de la policía de Miami Beach dijeron que los agentes encontraron el cuerpo de Morillo después de responder a una llamada al 911 en su casa en La Gorce Drive.

Morillo, quien nació en Nueva York pero cuya familia era de Colombia, logró un éxito en 1993 con la canción "I Like to Move It".

Morillo había sido arrestado en agosto por un cargo de agresión sexual sin lesiones personales graves luego de un incidente que involucró a una mujer en su casa en diciembre.

Según un informe de arresto, la mujer, quien también es DJ, dijo que había trabajado en una fiesta privada con Morillo en una casa en Star Island y fue a la casa de Morillo después de la fiesta.

La mujer dijo que Morillo hizo avances hacia ella mientras bebían junto a su piscina, pero ella rechazó todos sus intentos, según el informe.

Dijo que estaba a punto de salir de la casa cuando Morillo se disculpó, por lo que decidió quedarse y, finalmente, se fue a dormir a una habitación, según el informe.

La mujer dijo que se despertó y se encontró desnuda en la cama con Morillo de pie junto a la cama también desnudo, según el informe. Dijo que comenzó a tener "flashes" de Morillo realizando actos sexuales con ella y sintió dolor, según el informe.

Dijo que se puso muy nerviosa, salió de la casa y llamó al 911, y fue llevada a un centro de tratamiento de violación después de que llegó la policía, según el informe.

Morillo negó las acusaciones y negó haber tenido relaciones sexuales con la mujer, según el informe.