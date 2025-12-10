americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Coca-Cola nombra a Henrique Braun como nuevo CEO de la compañía

Coca-Cola anunció el miércoles que su actual director de operaciones, Henrique Braun, se convertirá en el próximo CEO de la compañía durante el primer trimestre de 2026.

El director general de Coca Cola, James Quincey, durante el festival Global Citizen, el 25 de septiembre de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Stefan Jeremiah, Archivo)
El director general de Coca Cola, James Quincey, durante el festival Global Citizen, el 25 de septiembre de 2021, en Nueva York. (AP Foto/Stefan Jeremiah, Archivo) AP

La compañía con sede en Atlanta informó que su junta directiva eligió a Braun para que asuma el cargo de director general a partir del 31 de marzo. James Quincey, actual presidente y CEO de Coca-Cola, se convertirá en presidente ejecutivo.

Braun, de 57 años, ha trabajado en Coca-Cola durante tres décadas. Antes de asumir el cargo de director de operaciones a principios de este año, estuvo al frente de operaciones en Brasil, América Latina, China y Corea del Sur. Ha ocupado cargos supervisando la cadena de suministro de Coca-Cola, el desarrollo de nuevos negocios, marketing, innovación, gestión general y operaciones de embotellado.

Braun nació en California y se crió en Brasil. Tiene una licenciatura en ingeniería agrícola de la Universidad Federal de Río de Janeiro, una maestría en ciencias de la Universidad Estatal de Michigan y un MBA de la Universidad Estatal de Georgia.

David Weinberg, principal director independiente de Coca-Cola, calificó a Quincey, de 60 años, como un "líder transformador" que continuará activo en el negocio.

Durante los nueve años de Quincey como CEO, Coca-Cola añadió más de 10 marcas de miles de millones de dólares, incluidas BodyArmor y Fairlife. También introdujo a la compañía en el mercado de bebidas alcohólicas con Topo Chico Hard Seltzer, el cual salió a la venta en 2021.

En 2020, Quincey encabezó una reestructuración en la que se redujo las marcas de Coca-Cola a la mitad y despidió a miles de empleados. Quincey expresó que Coca-Cola quería simplificar su estructura y enfocar sus inversiones en productos de rápido crecimiento como sus jugos Simply y Minute Maid.

Pero a medida que Quincey deja el cargo de CEO, Coca-Cola enfrenta numerosos desafíos, incluida una tenue demanda de sus productos en Estados Unidos y Europa y un creciente escrutinio entre los clientes sobre sus ingredientes. Después de un impulso del presidente Donald Trump a mediados del año pasado, Coca-Cola dijo que lanzaría una versión de su refresco emblemático con azúcar de caña en lugar de jarabe de maíz de alta fructosa.

Weinberg manifestó que la junta confía en que Braun aprovechará las fortalezas de la compañía y buscará oportunidades de crecimiento a nivel global.

Las acciones de Coca-Cola se mantuvieron estables en las operaciones tras el cierre del mercado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)
ULTIMA HORA

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter