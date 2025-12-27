americateve

Coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen lanza advertencia a separatistas respaldados por EAU

EL CAIRO (AP) — La coalición que encabeza Arabia Saudí en Yemen advirtió el sábado que respondería de inmediato a cualquier movimiento militar por parte del grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos que socave los esfuerzos de desescalada en la región sur del país, al tiempo que Estados Unidos hizo un llamado a la diplomacia.

"Cualquier movimiento militar que viole estos esfuerzos será tratado de manera directa e inmediata para proteger las vidas de los civiles y asegurar el éxito en la restauración de la calma", señaló el portavoz de la coalición, el general de brigada Turki al-Maliki, de acuerdo con la Agencia de Prensa Saudita.

Al-Maliki también acusó a los separatistas del Consejo de Transición del Sur de "graves y horrendas violaciones a los derechos humanos contra civiles", sin proporcionar evidencia.

Los separatistas acusaron el día anterior a Arabia Saudí de lanzar ataques aéreos sobre sus tropas, algo que el reino no ha reconocido formalmente, cuyas relaciones con Emiratos Árabes Unidos se han tensado debido a las acciones del Consejo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el sábado en un comunicado que su país estaba "preocupado por los recientes eventos en el sureste de Yemen" e instó a la moderación y la diplomacia para alcanzar "una solución duradera". También expresó su gratitud "por el liderazgo diplomático de nuestros socios, el Reino de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos".

Yemen, que ha estado sumido en una guerra civil desde hace más de una década, tiene a los hutíes respaldados por Irán en control de gran parte de las regiones del norte, mientras que una coalición respaldada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur del país. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos también respalda a los separatistas a favor de que el sur de Yemen se separe nuevamente de Yemen.

El Consejo avanzó este mes hacia las gubernaturas de Hadramout y Mahra y se apoderó de una región rica en petróleo. Estas acciones expulsaron a los grupos aliados de las Fuerzas del Escudo Nacional, respaldadas por Arabia Saudí, otro grupo alineado con la coalición en la lucha contra los hutíes.

La coalición ahora exige la retirada de las fuerzas del STC de las dos gubernaturas, para que su supervisión quede nuevamente en manos de las autoridades locales, así como la entrega de sus campamentos militares.

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, del gobierno reconocido internacionalmente, señaló el viernes en una reunión de emergencia que los movimientos del STC representaban "graves violaciones contra los civiles".

La coalición afirmó que su anuncio del sábado se produjo a petición de al-Alimi para proteger a los civiles en Hadramout.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

