Chris Cuomo, estrella de CNN, acusado de acoso sexual

“Puedo hacerlo ahora que ya no eres mi jefa”, asegura Ross que le dijo Cuomo con una especie de arrogancia.

“No, no puedes’, le dije, empujándolo de mi pecho mientras retrocedía, dejando ver a mi marido, que había visto todo el episodio de cerca. Nos fuimos rápidamente”.

A la hora, dice la mujer, recibió un correo electrónico de Cuomo en el que se mostraba aparentemente arrepentido y avergonzado.

“Aunque mi cordial saludo se debió a mi alegría por verte... Christian Slater fue arrestado por un acto (más o menos) similar (aunque nacido de una supuesta intención negativa, a diferencia del mío). Y como marido puedo empatizar con el hecho de que no me guste ver a mi esposa acariciada como tal. Así que transmítele mis disculpas a tu muy bueno y noble marido... y me disculpo contigo también, por haberte puesto en semejante situación. La próxima vez, recordaré la lección, más allá de lo mucho que me alegre verte”, escribió el presentador en su email.

“¿Estaba avergonzado de lo que hizo, o estaba avergonzado porque mi marido lo vió?”, se pregunta en la columna Ross.

En su denuncia, sin embargo, la productora no pide la renuncia de Cuomo a la CNN, sino que le sugiere que haga una sincera autocrítica al aire y utilice su plataforma para investigar y comunicar acerca del impacto del sexismo y el acoso en el ámbito laboral, incluido el perpetrado por él.

Su hermano mayor renunció recientemente a su cargo de gobernador de Nueva York por el escándalo del manejo de la pandemia del Covid-19 y en medio de acusaciones de varias mujeres de acoso sexual.

Cuando se destapó el caso del acoso, que CNN obvió casi de manera absoluta, su hermano Chris, que es abogado, le aconsejó a Andrew que negase todo, así que difícilmente aceptará el mismo la sugerencia de Shelley Ross de reconocer su proceder impropio al aire.