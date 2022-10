Club francés Brest pide pesquisa de presunto insulto racista

“Después de más de 400 partidos como profesional, en cuatro clubes diferentes y contra muchos equipos, nunca podría haber creído que algún día me acusarían de hacer tales comentarios”, declaró Gastien. “Me siento profundamente afectado como hombre. Esto no se ajusta a mis valores y mi educación. Nunca he sido una persona racista y condeno enérgicamente a cualquiera que haga tales comentarios”.