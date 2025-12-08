americateve

Club Brujas cambia de entrenador dos días antes de recibir a Arsenal en la Champions

BRUJAS, Bélgica (AP) — Club Brujas cambió de técnico dos días antes de recibir al líder Arsenal en la Liga de Campeones.

Nicky Hayen, técnico de Club Brujas, previo al comienzo del partido contra Sporting Lisboa en la Liga de Campeones, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)
Nicky Hayen, técnico de Club Brujas, previo al comienzo del partido contra Sporting Lisboa en la Liga de Campeones, el miércoles 26 de noviembre de 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca) AP

El equipo belga anunció que el ex entrenador Ivan Leko regresa procedente de Gent para reemplazar a Nicky Hayen, a quien el club agradeció por "todo el arduo trabajo que realizó".

Leko llevó al Brujas al título de la liga belga en 2018 durante su primera etapa de dos años con el club, en el que también jugó de 2005 a 2009.

Hayen deja al equipo en el puesto 26 en la clasificación de la Liga de Campeones, y en la contienda por terminar entre los primeros 24 para acceder en la fase de eliminación directa por segunda temporada consecutiva.

El rendimiento en casa de Brujas es bueno, con una victoria 4-1 ante Mónaco y el empate 3-3 frente al Barcelona. Pero ha perdido tres seguidos como visitante. Después de recibir a Arsenal el miércoles, el Brujas terminará en enero con una visita a Kairat Almaty y de local contra el Olympique de Marsella.

El equipo marcha tercero en la tabla belga, a cinco puntos del campeón defensor Union Saint-Gilloise.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

