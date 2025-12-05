americateve

Cloudflare restablece servicios tras una falla que afectó sitios como Zoom y LinkedIn

MADRID (AP) — La empresa de infraestructura de internet Cloudflare dijo el viernes que había restaurado los servicios tras una interrupción que tuvo lugar en la mañana y que afectó a varios sitios web globales, incluidos LinkedIn, Zoom y otros. Este fue el segundo incidente de este tipo que afectó a la empresa en menos de tres semanas.

Logo del proveedor de infraestructura de internet Cloudflare en sus oficinas en San Francisco, miércoles 31 de agosto de 2022. (Foto AP/Eric Risberg, Archivo)
Logo del proveedor de infraestructura de internet Cloudflare en sus oficinas en San Francisco, miércoles 31 de agosto de 2022. (Foto AP/Eric Risberg, Archivo) AP

Cloudflare afirmó que el problema había sido resuelto y que no se debió a un ataque. Un cambio en la forma en que su firewall maneja las solicitudes "causó que la red de Cloudflare estuviera no disponible durante varios minutos esta mañana", dijo la empresa.

La compañía expresó que estaba "investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las API relacionadas", o interfaz de programación de aplicaciones que permite que los sistemas de software se comuniquen entre sí.

Expertos en ciberseguridad dicen que generalmente lleva tiempo identificar la causa exacta de una interrupción.

Pero, según las declaraciones iniciales de Cloudflare, el incidente del viernes se debió "a un cambio en la base de datos que habían realizado como parte de un mantenimiento planificado que simplemente salió un poco mal", según Richard Ford, director de tecnología de Integrity360, una empresa de ciberseguridad con sede en Europa y África.

"Sobrecargó efectivamente sus sistemas", manifestó.

El aeropuerto de Edimburgo tuvo que cerrar brevemente el viernes por la mañana. Sin embargo, el aeropuerto posteriormente dijo que la interrupción fue un problema localizado que no estaba relacionado con Cloudflare.

En noviembre, una interrupción de tres horas de Cloudflare afectó a usuarios de todo, desde ChatGPT y el juego en línea "League of Legends", hasta el sistema de tránsito de Nueva Jersey.

El mes pasado, Microsoft tuvo que implementar una solución para abordar una interrupción de su servicio en la nube Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otros servicios. La empresa tecnológica escribió en su página de estado de Azure que un cambio de configuración en su infraestructura de Azure causó la interrupción.

Amazon también experimentó una interrupción masiva de su servicio de computación en la nube en octubre.

"Esto es una de las cosas que vamos a ver cada vez más", dijo el experto en ciberseguridad Ford. "Estamos viendo que la frecuencia aumenta a medida que las organizaciones ponen más huevos en menos cestas, y a medida que la complejidad y el tamaño y la escala (crecen) de operaciones como AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Cloudflare". _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP

con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

