Clippers vencen al Jazz 115-103 y Leonard hila 25 partidos con más de 20 puntos

SALT LAKE CITY (AP) — Kawhi Leonard anotó 21 puntos, James Harden sumó 16 unidades y diez asistencias, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el martes 115-103 al Jazz de Utah para conseguir su noveno triunfo en 10 partidos.

Kawhi Laonard, de los Clippers de los Ángeles, dribla a Walter Clayton Jr., del Jazz de Utah, en el duelo del martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/Anna Fuder)
Kris Dunn añadió 14 puntos y estableció su mejor récord en la temporada con cinco robos por los Clippers (22-24), quienes tienen la mejor foja en la NBA desde Navidad. Han ganado 16 de sus últimos 19 duelos, inmediatamente después de haber tenido un registro de 3-16 en sus 19 compromisos anteriores.

Los Clippers tomaron el control durante una racha de 10-2 en el tercer cuarto, apoyada en dos robos y bandejas de Dunn, junto con un triple que puso el marcador 73-61. Los Ángeles disfrutó ventajas de dos dígitos el resto del camino.

Lauri Markkanen de Utah regresó después de perderse siete duelos debido a una enfermedad y anotó 19 puntos al atinar cinco de 15 disparos.

Ace Bailey anotó 20 puntos y Brice Sensabaugh añadió 13, pero el Jazz (15-32) ha perdido siete de sus últimos ocho encuentros.

Con Leonard en la cancha, los Clippers tienen un récord de 14-2 en sus últimos 16 encuentros y han ganado siete consecutivos.

Leonard ha anotado al menos 20 puntos en 25 partidos consecutivos. Se une a Bob McAdoo, World B. Free y Blake Griffin como los únicos jugadores en la historia de la franquicia con tal racha.

