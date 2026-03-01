americateve

Clippers vencen 137-117 a Pelicans y cortan racha de tres derrotas

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Kawhi Leonard anotó 23 puntos y los Clippers de Los Ángeles vencieron 137-117 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del domingo para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

John Collins (20), de los Clippers de Los Ángeles, se cuelga del aro después de clavar el balón mientras Dejounte Murray (5) y DeAndre Jordan (6), de los Pelicans de Nueva Orleans, observan durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jessie Alcheh)
Ubicados décimos en la Conferencia Oeste, los Clippers mejoraron a 28-31. Los Pelicans son 13ros en el Oeste con marca de 19-43.

La estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no jugó después de lesionarse el tobillo derecho en Utah la noche del sábado. Había disputado 35 partidos consecutivos, la mayor racha de su carrera.

Los Ángeles nunca estuvo en desventaja. Ganaba 43-32 tras el primer cuarto y tenía ventaja de 76-70 al descanso. El marcador estaba 107-94 después de tres periodos, y los Clippers ampliaron la diferencia a 26 en el cuarto.

Jordan Miller sumó 19 unidades para Los Ángeles. Derrick Jones Jr. aportó 17, Brook Lopez 16 y John Collins 15.

Aunque Leonard acertó 1 de 7 triples, los Clippers encestaron 17 de 36 en total. Lopez terminó 4 de 6, y tanto Jones como Kobe Sanders registraron 3 de 4 cada uno.

Jeremiah Fears lideró a Nueva Orleans con 28 puntos, al encestar 5 de 6 triples. Derik Queen anotó 19 puntos, Dejounte Murray tuvo 17, y Trey Murphy III agregó 16 tras perderse cinco partidos por una lesión en el hombro derecho.

