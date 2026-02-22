americateve

Clingan anota 23 puntos y guía a los Trail Blazers ante unos Suns mermados 92-77

PHOENIX (AP) — Donovan Clingan anotó 23 puntos, capturó 13 rebotes y bloqueó cuatro tiros para guiar a los Trail Blazers de Portland a una victoria 92-77 sobre los mermados Suns de Phoenix, el domingo por la noche.

Kris Murray (24), de los Trail Blazers de Portland, dispara entre Khaman Maluach, izquierda, y Oso Ighodaro (11), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Kris Murray (24), de los Trail Blazers de Portland, dispara entre Khaman Maluach, izquierda, y Oso Ighodaro (11), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)

Jerami Grant también sumó 23 unidades con 9 de 13 en tiros de campo. Los Trail Blazers se recuperaron de una fea derrota 157-103 ante los Nuggets de Denver el viernes y han ganado cinco de sus últimos siete partidos.

Portland construyó una ventaja de 20 tantos hacia el final del tercer cuarto y se conformó con una delantera de 71-57 al entrar al cuarto periodo. Collin Gillespie encestó dos triples para recortar la diferencia a 80-69 con 7:36 por jugar, pero Grant respondió con un triple para frenar el intento de remontada.

Gillespie lideró a Phoenix con 18 puntos, y Jalen Green aportó 13. Tras venir de una victoria en casa 113-110 en doble prórroga sobre Orlando el sábado, los Suns lanzaron apenas para 36,9% de campo y los 77 puntos fueron su cifra más baja de la temporada.

Fue un partido desprolijo para ambos equipos — los Blazers cometieron 21 pérdidas y los Suns, 19.

Portland se fue al descanso con ventaja de 47-40 después de que Phoenix acertó apenas 2 de 19 (10,5%) desde la línea de tres puntos. Grant encabezó a los Blazers con 12 unidades antes del intermedio.

Portland perdió a su máximo anotador, Deni Avdija, tras apenas un minuto de juego, luego de que el All-Star agravó una lesión en la parte baja de la espalda. Avdija —quien ha estado lidiando con problemas lumbares durante varias semanas— figuraba como duda al llegar al partido.

Los Suns no contaron con una parte importante de su rotación habitual, incluido el escolta All-Star Devin Booker (distensión en la cadera), el alero Dillon Brooks (mano fracturada), el escolta Grayson Allen (rodilla/tobillo) y el escolta Jordan Goodwin (pantorrilla).

Los cuatro jugadores promedian en conjunto más de 70 puntos por partido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

