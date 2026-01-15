Clayton Kershaw seguirá lanzando y representará a EEUU en el Clásico Mundial

Compartir en:









ARCHIVO - Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles tras lanzar contra los Azulejos de Toronto en el terce juego de la Serie Mundial, el lunes 27 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

El zurdo acordó el jueves unirse al equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

Kershaw, quien cumplirá 38 años dos días después del juego de campeonato del 17 de marzo, anunció en septiembre pasado que se retiraría al final de la temporada, su 18ª en una rutilante carrera con los Dodgers de Los Ángeles. Conquistó su tercer título de la Serie Mundial y terminó con un récord de 223-96, una efectividad de 2.53 y 3.052 ponches.

El tres veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional quería lanzar para los estadounidenses en el torneo de 2023, pero se lo impidieron debido a problemas de seguro en un momento en que tenía un contrato de un año por 20 millones de dólares con los Dodgers.

También el jueves, Alex Bregman, el nuevo tercera base de los Cachorros de Chicago, anunció su incorporación al equipo de Estados Unidos.

Kershaw se une a un cuerpo de lanzadores de Estados Unidos que incluye a los derechos David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes y Logan Webb, junto con los zurdos Tarik Skubal y Gave Speier.

La lista estadounidense también incluye a los receptores Cal Raleigh y Will Smith; los jugadores de cuadro Ernie Clement, Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr.; los jardineros Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge; y el bateador designado Kyle Schwarber.

Estados Unidos, que perdió el juego de campeonato de 2023 ante Japón, debutará el 6 de marzo contra Brasil en Houston, parte de un grupo que también incluye a Gran Bretaña, Italia y México. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP