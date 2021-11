Claudia Genlui llega a Miami y aclara: "no me estoy exiliando de Cuba"

"Hay algo importante que quiero que quede claro: no me estoy exiliando de Cuba. Nunca aceptaré que la Seguridad del Estado quiera sacar definitivamente a Luis Manuel [Otero Alcántara] y a Maykel [Castillo Osorbo] de Cuba, esas palabras: definitivamente, exilio, destierro, para mí no existen. No las voy a tolerar para ellos pero tampoco las voy a tolerar para ninguno de nosotros. Voy a regresar a Cuba, no sé si es dentro de 15 días, dentro de un mes, no sé, solo sé que voy a regresar", aclaró la curadora de arte.