CK Hutchison de Hong Kong advierte de acciones legales por puertos del Canal de Panamá

HONG KONG (AP) — La empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, advirtió el jueves que emprenderá acciones legales contra un grupo danés de logística y puertos, después de que las autoridades panameñas designaron a este último para asumir temporalmente la operación de dos puertos críticos en ambos extremos del Canal de Panamá, que hasta ahora estaban en manos del conglomerado hongkonés.

Vista aérea del puerto Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el miércoles 4 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
Vista aérea del puerto Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el miércoles 4 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)

La Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminó a finales de enero que la concesión que tenía una filial de CK Hutchison para operar los dos puertos en el Canal de Panamá era inconstitucional. Una filial de la danesa A.P. Moller-Maersk operaría los puertos durante una fase de transición, informaron antes las autoridades panameñas, hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Estados Unidos y China, y el país centroamericano está en medio. Después de que el presidente Donald Trump alegó el año pasado que China estaba “dirigiendo el Canal de Panamá”, se esperaba que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock. Pero eso provocó una rápida intervención de Beijing, que paralizó el acuerdo.

El fallo de enero de la Corte Suprema de Justicia añadió más incertidumbre a los planes de CK Hutchison de vender los dos puertos. La semana pasada, la empresa de Hong Kong señaló que “estaba totalmente en desacuerdo” con la decisión y que había iniciado un procedimiento de arbitraje contra Panamá.

CK Hutchison indicó el jueves en un comunicado que estaba dando pasos adicionales para “proteger sus derechos e intereses” en los dos puertos panameños. Afirmó que había notificado a A.P. Moller-Maersk que “cualquier medida” que el grupo danés o su filial adopten para operar los dos puertos sin el acuerdo de CK Hutchison probablemente “dará lugar a recursos legales”.

Aunque, tras la decisión del tribunal, el presidente panameño José Raúl Mulino había prometido que los dos puertos seguirían operando sin interrupción, la empresa de Hong Kong sostuvo el jueves que la operación continua de los dos puertos “depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y del Estado panameño”, que no puede controlar.

CK Hutchison también señaló en su comunicado que había notificado a Panamá de una disputa “en virtud de un tratado de protección de inversiones” para salvaguardar sus derechos e intereses en los puertos, además del procedimiento de arbitraje que había iniciado anteriormente.

Indicó que seguirá considerando y explorando “todos los recursos disponibles, incluidos procedimientos legales nacionales e internacionales adicionales” en relación con los puertos de Panamá.

Panama Ports Co., una filial de CK Hutchison, opera los dos puertos panameños desde 1997 y obtuvo una renovación de su concesión en 2021 por 25 años.

El canal —un paso comercial crucial que conecta el Atlántico y el Pacífico— fue construido por Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Luego fue operado por Estados Unidos durante décadas antes de que Washington entregara el control total del canal a Panamá en 1999. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

