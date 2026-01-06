americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

CJ McCollum lidera a Wizards en el último cuarto para vencer 120-112 al Magic

WASHINGTON (AP) — CJ McCollum anotó 27 puntos y estabilizó a los Wizards después de que casi desperdiciaran una ventaja de 26 puntos, ya que Washington se mantuvo el martes por la noche para una victoria de 120-112 sobre el Magic de Orlando.

CJ McCollum (3), base de los Wizards de Washington, lanza contra el base Jase Richardson (11), del Magic de Orlando, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Photo/Nick Wass)
CJ McCollum (3), base de los Wizards de Washington, lanza contra el base Jase Richardson (11), del Magic de Orlando, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Photo/Nick Wass) AP

Alex Sarr sumó 23 puntos para los Wizards, que han ganado cinco de siete. Washington, en medio de una reconstrucción de años, comenzó la temporada 3-20 pero ha logrado un 7-5 desde entonces.

La inexperiencia de los Wizards se mostró después de que tomaron una ventaja de 89-63 con un triple de Justin Champagnie en el tercer cuarto. Orlando redujo el déficit a 14 puntos al final del período y continuó su remontada mientras Washington comenzó el cuarto cuarto con un dos de diez en tiros de campo.

Una bandeja de Goga Bitadze acercó al Magic a 107-105 con 5:03 restantes, y Orlando podía sentir la mayor remontada en la historia de la franquicia. Pero McCollum encontró a Sarr para un alley-oop, luego siguió con un tiro de media distancia y un triple para poner a Washington adelante por nueve.

McCollum encestó otro triple con 1:52 por jugar dejarlo 117-107.

El suplente Jase Richardson lideró al Magic con 20 puntos y Desmond Bane anotó 15.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacados del día

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Régimen cubano revela la identidad de 32 militares muertos en Venezuela durante la captura de Maduro

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Cubano enfrenta hasta 20 años de prisión tras violento choque con ICE en Minnesota

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter