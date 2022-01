Cine: Leonardo DiCaprio es homenajeado con una nueva especie de árbol con su nombre

En la actualidad, el ganador del Oscar, de 47 años, puede verse en la película Don’t Look Up, que rompe récords, con un reparto repleto de estrellas y que ha recibido muchos elogios desde su estreno. Y aunque la película aborda el tema de la extinción masiva de una manera ligeramente diferente a como lo hace el tema tan real del cambio climático, DiCaprio ha contribuido anteriormente a la realización de diversas películas como Virunga, Before the Flood, Catching the Sun y The Ivory Game, todas las cuales exploran la responsabilidad humana en la destrucción del medio ambiente en una u otra capacidad, así como las posibles soluciones a estos problemas. A veces se le critica por ser una celebridad más que hace alarde de su causa de moda para conseguir publicidad, pero DiCaprio ha demostrado estar muy concienciado con la injusticia medioambiental actual, y recientemente ha hablado en apoyo de los defensores del agua indígenas Wet’suwet’en que se resisten a la invasión ilegal de sus tierras tradicionales.